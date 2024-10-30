وريثة "لوريال" تحافظ على صدارة قائمة أغنى نساء العالم للعام الرابع

شفق نيوز/ أفادت قائمة "فوربس" لأثرياء العالم بأن وريثة شركة "لوريال" لمستحضرات التجميل، فرانسواز بيتنكور مايرز، حافظت على صدارة أغنى نساء في العالم بثروة تقارب الـ100 مليار دولار، للعام الرابع على التوالي.

وتنبع غالبية ثروة السيدة البالغة من العمر 70 عاماً، والتي تقدر بنحو 99.5 مليار دولار، في حصة تبلغ نحو 35% في مجموعة "لوريال" الفرنسية العملاقة للتجميل والتي تمتلكها مع زوجها وولديها.

وتشغل مايرز منصب نائبة رئيس الشركة وعضو في مجلس إدارة "لوريال" منذ العام 1997. وقد أصبحت أكثر ثراءً هذا العام بـ19 مليار دولار بعد أن ارتفع سعر سهم لوريال بنسبة 20%، مما يجعلها الرابح الأكبر، من حيث القيمة الدولارية، لأي امرأة.

ضمن قائمة "فوربس" لمليارديرات العالم هذا العام، تقترب السيدة الفرنسية من نادي أصحاب الـ100 مليار دولار والذي يضم 14 عضواً، أي على بعد نصف مليار دولار من الانضمام إلى فئة النخبة نفسها.

يشار إلى أن حفيدة مؤسس لوريال يوجين شويلر، الرجل الباريسي الذي كان وراء اختراع صبغة الشعر الآمنة الاستخدام، ظهرت لأول مرة في تصنيف "فوربس" لأغنى أغنياء العالم في العام 2018، وكانت تقدر ثروتها في ذلك الحين بنحو 42.2 مليار دولار بعد وفاة والدتها، ليليان بيتنكور، في العام 2017. ومنذ ظهورها لأول مرة، ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 150% وتضاعفت ثروتها.

وتعد "لوريال" واحدة من أكبر شركات مستحضرات التجميل والجمال في العالم، حيث بلغت إيراداتها 44 مليار دولار، نحو 41 مليار يورو في العام 2023 من بين ثلاثين علامة تجارية.

الشركة التي يبلغ عمرها 115 عاماً تأثرت من خلال عمليات الاستحواذ والإعلانات العصرية. في الصيف الماضي، أكملت "لوريال" عملية الاستحواذ على علامة التجميل الأسترالية "إيسوب" في صفقة قدرت قيمة العلامة التجارية بمبلغ 2.5 مليار دولار، إضافة إلى فئة التجميل الفاخرة، والتي تشمل علامات تجارية مثل "إيف سان لوران" و"أرماني بيوتي". تم اختيار كيندال جينر أيضاً كوجه عالمي للعلامة التجارية في تموز/ يوليو الماضي، وهي أحدث إضافة إلى قائمة السفراء المرصعة بالنجوم والتي تضم فيولا ديفيس وكيت وينسلت.

وعلى الرغم من سيطرتها على مثل هذه الإمبراطورية رفيعة المستوى، إلا أن بيتينكورت مايرز تتجنب الأضواء. لقد تم وصفها بأنها غير واضحة وأكاديمية أكثر من كونها اجتماعية. ويقال إنها تعزف على البيانو لعدة ساعات في اليوم، وقد ألفت كتابين، أحدهما يحتوي على شرح للكتاب المقدس والآخر عن الآلهة اليونانية.

ومنذ انضمامها إلى قائمة "فوربس" للمليارديرات في العالم، واصلت بيتينكورت مايرز توسيع ثروتها. وهي تترأس الشركة العائلية القابضة Téthys Invest، والتي دعمت من خلالها العديد من المشاريع، بما في ذلك شركة Elsan لتشغيل المستشفيات الفرنسية الخاصة.

وتشغل أغنى امرأة في العالم، المقيمة في باريس، منصب رئيسة مؤسسة بيتنكور شويلر التابعة لعائلتها، والتي تشجع التقدم الفرنسي في العلوم والفنون، وتقدم الأموال والجوائز للمشاريع المتعلقة بالتقدم الاجتماعي.