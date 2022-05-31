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أوروبا توجه ضربة للنفط الروسي و10 مليارات دولار خسائر سنوية متوقعة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-31T05:50:38+0000
أوروبا توجه ضربة للنفط الروسي و10 مليارات دولار خسائر سنوية متوقعة

شفق نيوز/ اتفق قادة الاتحاد الأوروبي بعد عدة مناقشات على حظر جزئي لواردات النفط الروسي إلى دول الاتحاد في محاولة للضغط على الموارد المالية لروسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في وقت متأخر من يوم الإثنين خلال قمة في بروكسل، إنَّ "العقوبات ستمنع شراء النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا التي يتم تسليمها إلى الدول الأعضاء عن طريق البحر، لكنَّها ستشمل إعفاء مؤقتاً لخام خط الأنابيب".

واضاف ميشيل ان "هذا سيغطي أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدراً ضخماً لتمويل آلة الحرب"، وهو "أقصى ضغط على روسيا لإنهاء الحرب".

وتشير التوقعات إلى أن روسيا ستخسر نحو 10 مليارات دولار سنوياً من عوائد صادرات النفط مع فرض الاتحاد الأوروبي حظره على الشحنات، بحسب تقديرات بعض المحللين، يعود ذلك إلى أن روسيا ستجبر على بيع خامها بتخفيض في السعر إلى دول منطقة آسيا، حيث يجري تداوله فعلاً بسعر أقل بحوالي 34 دولاراً لكل برميل عن سعر العقود الآجلة لخام برنت.

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