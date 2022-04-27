أوروبا توافق مبدئيا على الربط الكهربائي مع العراق

شفق نيوز/ اجرى وزير الكهرباء عادل كريم، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً "مهما" مع وزير الطاقة التركي بحثا فيه رابط الطاقة بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء أن الاتصال تضمن بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين بمجال الطاقة، والتخطيط لبرامج انمائية عالية المستوى تقوم على أساس التفاهم والعمل المشترك وبما يخدم مصالح البلدين كهربائياً.

كما وتناولت المكالمة موضوع تسريع ادخال الربط الكهربائي العراقي التركي الى العمل ،خصوصا بعد انجاز العراق ما هو من التزاماته تجاه تهيئة الخطوط الناقلة والمحطات التحويلية اللازمة لهذا الربط، وفقا للبيان.

وذكر البيان أنه تم استحصال الموافقة المبدئية من الاتحاد الأوروبي كون شبكة النقل التركية مرتبطة مع شبكة كهرباء هذا الاتحاد.

بدوره وعد وزير الطاقة التركي "ببذل الجهود والمساعي من قبلهم تجاه ادخال الربط الكهربائي للعمل مع العراق قريباً".

وشرعت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان في شهر تموز من العام 2021 بربط مشروع خط النقل 400 KV بين العراق وتركيا الذي سيربط شبكات الطاقة في إقليم كوردستان والعراق وتركيا.

وأوضحت الوزارة في حينها أن العراق أشترى كمية من الطاقة من تركيا عبر الخط الناقل للكهرباء الذي يمرُّ بالإقليم، موضحة أن هذا المشروع سيحل مشكلة الجهد والاحمال الكبيرة على شبكة النقل في إقليم كوردستان ايضا.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.