أوروبا.. الغاز يقفز 7% وسط تعثر الاتفاق الأمريكي الإيراني

شفق نيوز - متابعة

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا متجهةً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، في ظل استمرار تعثر التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، يوم الجمعة،، أن العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي الأوروبي صعدت بنحو 7% منذ يوم الجمعة الماضي، فيما سجلت الأسعار، يوم أمس الخميس، أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.

ويأتي هذا الارتفاع بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات الغاز الأوروبية بأكثر من المتوقع، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة امتلاء مرافق التخزين في القارة 41%، ما يزيد المخاوف بشأن قدرة أوروبا على تأمين احتياجاتها خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت الوكالة إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أو تعرض حركة الملاحة فيه لاضطرابات قد يؤدي إلى اشتداد المنافسة بين أوروبا وآسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً خلال فصل الصيف، الأمر الذي قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

وتراقب الأسواق عن كثب تطورات الملف الإيراني والمفاوضات مع الولايات المتحدة، لما لها من تأثير مباشر على تدفقات الطاقة العالمية واستقرار أسواق الغاز.

هذا ولم تشهد أسعار النفط تغيراً يذكر، صباح اليوم الجمعة، عقب الانخفاضات الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع انحسار الآمال في تهدئة قريبة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد أن رفضت جماعة حزب الله وقفا جديداً لإطلاق النار في لبنان.