أوروبا.. ارتفاع أسعار الغاز إلى 545 دولاراً

ارتفعت أسعار الغاز، يوم الاثنين، إلى 545 دولاراً لكل ألف متر مكعب، مدفوعة بأزمة مضيق هرمز.

وافتُتحت العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران على مؤشر (تي تي اف)، أكبر مركز لتداول الغاز في أوروبا ويقع في هولندا ــ عند 550.20 دولاراً، بارتفاع بلغ 2.6%.

وبلغ السعر لاحقاً 544.20 دولاراً، بارتفاع نسبته 1.4%، وتستند هذه الأسعار إلى سعر التسوية في اليوم السابق البالغ 536.50 دولاراً لكل ألف متر مكعب.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تقارب 60% خلال آذار/مارس مقارنة بشباط/فبراير، نتيجة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، متجاوزة 600 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ شباط/فبراير 2023، وفقاً لحسابات وكالة نوفوستي.

وفي نيسان/أبريل، انخفضت الأسعار بنسبة 14% لتصل إلى نحو 540 دولاراً لكل ألف متر مكعب.

وبلغ سعر الغاز ذروته خلال فترة الصراع، مسجلاً 853.7 دولاراً لكل ألف متر مكعب، وذلك في 19 آذار/مارس، عندما أعلن سعد الكعبي عن تضرر خطَّين من أصل 14 خط إنتاج للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة قطر للطاقة في قطر.

وشهدت أسعار الغاز ارتفاعاً ملحوظاً خلال عامي 2021 و2022، ولم تُسجَّل مثل هذه الأسعار المرتفعة منذ عام 1996، أي منذ بدء تداول الغاز في أوروبا، إذ سُجّل الرقم القياسي التاريخي البالغ 3892 دولاراً لكل ألف متر مكعب في أوائل ربيع 2022.