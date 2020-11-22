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وثيقة.. وزير المالية يلغي الاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة لدول ومؤسسات حكومية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-22T17:36:38+0000
وثيقة.. وزير المالية يلغي الاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة لدول ومؤسسات حكومية

شفق نيوز/ قرر وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، يوم الاحد، إلغاء الاستثناءات والإعفاءات الجمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية.

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، موقعة من معاون المدير العام للهيئة العامة للضرائب وموجهة إلى أقسام وفروع الهيئة والمنافذ الحدودية في بغداد والمحافظات، "إشارة إلى كتاب وزارة المالية / قسم إعفاء الموازنة التجارية العدد / 2023 في 22 – 11- 2020 والمتضمن موافقة وزير المالية على (إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية".

 

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