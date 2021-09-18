وثيقة .. وزارة النفط العراقية ترفع أسعار زيت الوقود

شفق نيوز/ قررت وزارة النفط العراقية، رفع أسعار زيت الوقود المجهز إلى معامل تصنيع المواد الإنشائية في البلاد.

ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية علي وارد حمود فإنه بناءً على توجيه وزير النفط تقرر تعديل سعر منتج زيت الوقود لمعامل المواد الانشائية.

وسيكون سعر بيع المنتج لمعامل (الطابوق، الجص، الثرمستون، البورك، بدائل الحصى) يكون 150 الف دينار عراقي للمتر المكعب، بدلا من 100 الفا.

وسيكون سعر بيع منتج زيت الوقود لجميع معامل السمنت 250 الف دينار للمتر المكعب بدلا من 150 الفا.