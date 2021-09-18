سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وثيقة .. وزارة النفط العراقية ترفع أسعار زيت الوقود

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-18T08:27:45+0000
وثيقة .. وزارة النفط العراقية ترفع أسعار زيت الوقود

شفق نيوز/ قررت وزارة النفط العراقية، رفع أسعار زيت الوقود المجهز إلى معامل تصنيع المواد الإنشائية في البلاد.

ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية علي وارد حمود فإنه بناءً على توجيه وزير النفط تقرر تعديل سعر منتج زيت الوقود لمعامل المواد الانشائية.

وسيكون سعر بيع المنتج لمعامل (الطابوق، الجص، الثرمستون، البورك، بدائل الحصى) يكون 150 الف دينار عراقي للمتر المكعب، بدلا من 100 الفا.

وسيكون سعر بيع منتج زيت الوقود لجميع معامل السمنت 250 الف دينار للمتر المكعب بدلا من 150 الفا.

related

تراجع الدولار مقابل الدينار العراقي

Date: 2021-01-02 07:02:31
تراجع الدولار مقابل الدينار العراقي

البنك المركزي العراقي يعلن أسعار بيع السبائك والمسكوكات الذهبية

Date: 2021-08-15 10:49:08
البنك المركزي العراقي يعلن أسعار بيع السبائك والمسكوكات الذهبية

استقرار النفط مع توقف ثلث إنتاج الخام الأمريكي

Date: 2021-02-17 05:20:05
استقرار النفط مع توقف ثلث إنتاج الخام الأمريكي

الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول بسبب حظر التجوال

Date: 2021-04-03 07:23:35
الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول بسبب حظر التجوال

النفط يواصل الهبوط مع تفيشي كورونا وضعف الاقتصاد العالمي

Date: 2020-09-24 06:02:40
النفط يواصل الهبوط مع تفيشي كورونا وضعف الاقتصاد العالمي

ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-05-20 07:10:00
ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

إنخفاض طفيف في أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-06 07:13:53
إنخفاض طفيف في أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

خام البصرة الخفيف يتراجع مع تباطؤ النمو الاقتصادي في شرق آسيا

Date: 2021-08-18 07:53:53
خام البصرة الخفيف يتراجع مع تباطؤ النمو الاقتصادي في شرق آسيا