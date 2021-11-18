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وثيقة.. مكاتب الدفع الالكتروني في العراق تزيد استيفاء الأجور أربعة أضعاف

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-18T14:01:25+0000
وثيقة.. مكاتب الدفع الالكتروني في العراق تزيد استيفاء الأجور أربعة أضعاف

شفق نيوز/ قرر مصرف الرشيد العراقي زيادة العمولة المستوفاة من قبل مكاتب الدفع الالكتروني على صرف الرواتب والمبالغ المالية، إلا أن القرار أظهر أن إدارة المصرف تجهل أن المكاتب تستوفي أربعة أضعاف المبلغ الذي حددته الإدارة.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز اليوم الخميس، فإن إدارة مصرف الرشيد قررت "زيادة عمولة مكاتب الدفع الالكتروني (الماستر كارد) لتصبح 750 ديناراً لكل مليون دينار" يسحب المستفيد من البطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن مكاتب الدفع الالكتروني وقبل أن تقرر إدارة مصرف الرشيد الزيادة الأخيرة للعمولات، تستوفي من حاملي البطاقات أجور تتراوح بين ألفين إلى خمسة آلاف دينار على كل مليون دينار، كما أنها تستوفي أجور تتراوح بين ألف إلى ثلاثة آلاف دينار على المبالغ التي تقل عن المليون دينار وبعضها حتى على الأقل من نصف مليون دينار.

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