وثيقة .. مصرف الرافدين يتريث ببيع الدولار في بعض فروعه ببغداد

شفق نيوز/ قرر مصرف الرافدين الحكومي، التريث في بيع الدولار للمسافرين ببعض فروعه في بغداد بسبب عدم تعزيز البنك المركزي العراقي لحصته من العملة الأمريكية.

ووفقا لتعميم صادر من المصرف إلى فروعه بما يخص حصصها من الدولار مذيل بتوقيع المدير العام للمصرف علي كريم حسين فقد تقرر التريث في استقبال إيداعات المسافرين لقاء صرف الدولار النقدي.

والتريث شمل الفروع الآتية: (شارع فلسطين)، و(المعرفة)، (باب المعظم)، و(الخضراء).

ويمنح المسافر العراقي الى دول حددها البنك المركزي 3000 دولار، وفي حالة العلاج يمنح مع المرافق 6000 دولار بالسعر الرسمي باستثناء إيران وسوريا ولبنان.

وفروع مصرف الرافدين في بغداد المشمولة بايداع الدينار وتسلم الدولار من مطار بغداد وهي ( المعرفة - الخضراء - ساحة الفردوس - المشتل - باب المعظم - القدس - الفرع الرئيسي - الامانة العامة لمجلس الوزراء - شارع المحيط - السنك - الحي العربي - حي العامل - براثا - شارع فلسطين ).