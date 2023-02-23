وثيقة .. إعمام إلى المصارف العراقية المجازة للإبلاغ عن أية عملية غسيل أموال

شفق نيوز/ أصدر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي، اليوم الخميس، إعماماً إلى المصارف المجازة رسميا والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة، للإبلاغ عن "المعاملات المشبوهة".

ووفقا للكتاب الصادر عن المكتب والمذيل بتوقيع مديره العام بتاريخ 23 من شهر شباط الجاري، فإن "إستناداً إلى المادة (12/الفقرة 5/أ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتي تنص على (إبلاغ المكتب فوراً بأية عملية يُشتبه في أنها غسل أموال أو تمويل إرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وعلى وفق نموذج الإبلاغ الذي يعده المكتب لهذا الغرض".

وأشار الكتاب إلى أنه "وبهذا الإطار نؤكد على قيامكم بالتعاون مع هذا المكتب في رفع التقارير والبلاغات بالجودة والكفاءة المطلوبة في مجال مكافحة غسل وتمويل الإرهاب من خلال الإبلاغ عن المعاملات التي يُشتبه ارتباطها بهذه الأنشطة، الأمر الذي يسهم في مكافحة هذه الجرائم ويضمن امتثالكم إلى القانون".