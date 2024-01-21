وثيقة .. عزل رئيس المصرف العراقي للتجارة من منصبه وتعيين آخر بديلا عنه

شفق نيوز/ قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عزل رئيس المصرف العراقي للتجارة وتعيين آخر بديلا عنه.

وجاء في الامر الديواني المرقم 24043، والمذيل بتوقيع مدير مكتب رئيس الوزراء احسان العوادي والذي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، "بناء على مقتضيات المصلحة العامـة، ولاحقـاً بكتابنـا بالعـدد (2390700) فـي 2023/1/23، وإشارة إلى الأمـر الـديواني رقـم (187) الصادر بموجـب كـتـاب الأمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء بالعـدد (ق/2882/42/5/2) في 2023/6/12، واستناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء تقرر إنهاء تكليف (محمد محمد جواد کاظم) من مهام عمله رئيساً للمصرف العراقي للتجارة، وتكليف مدير عام المصرف الصناعي (بلال صباح حسين حمـودي) بمهام مدير عام المصرف العراقي للتجارة إضافة لمهامه.