وثيقة .. سحب يد مدير عام مصرف الرافدين وعدد من مسؤولي الأقسام

شفق نيوز/ قررت وزيرة المالية طيف سامي، يوم الأحد، سحب يد مدير مصرف الرافدين وأكثر من 20 مسؤولاً ومسؤولة وموظفين.

وبحسب وثيقة موقعة من الوزيرة وصادرة بتاريخ اليوم، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإنه "استنادا لاحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وبناء على ما جاء بالتقرير الأولي الخاص باللجنة الفرعية المرقمة 1927 المصادق أصوليا والصلاحيات المخولة لنا، تقرر سحب يد الذوات المدرجة اسمائهم ادناه الموظفين في مصرف الرافدين من الوظيفة لمدة 60 يوما واعتبارا من تاريخه أعلاه".

وتضمنت الأسماء مدير عام المصرف وكالة علي كريم حسين، ومدير قسم ادارة المخاطر سابقا انمار عبد الرزاق، ومدير قسم الموارد البشرية سابقا سناء مزيد ناصر، ومدير قسم تكنولوجيا المعلومات سابقا احمد فلاح رشيد، ومعاون رئيس حرفيين حبيب احمد حبيب، وأمينة الصندوق ازهار اکرم احمد.

وكذلك الموظفين مرتضی هاشم فلحي، وبان عبد علي ابراهيم، وذو الفقار جبار فيصل، وعلي عباس نوري، ويوسف عيدان بلم، وحيدر عبد حسين، ومصطفى علي محمود، وعصام حسن علي، واسامة حماد عبد، واحمد صباح عبد الوهاب، ومصطفی حیدر صاحب، وسلمان باسل سلمان، ومصطفی جمال صادق، وكريم عادل كريم، وجنان زامل زبون.

وتضمن الأمر أيضاً "صرف انصاف رواتبهم لهم طيلة فترة سحب اليد".