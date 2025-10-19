وثيقة.. ديون اسياسيل وزين العراق أكثر من 155 مليار دينار

شفق نيوز- بغداد

كشفت وثيقة صادرة عن ديوان الرقابة المالية، عن مجموع الديون المترتبة على شركتي الاتصالات "اسياسيل وزين العراق"، حيث تجاوزت الـ155 مليار دينار.

وبحسب الوثيقة، الموجهة إلى مجلس النواب، ووردت لوكالة شفق نيوز، فإن ديون الشركتين، ولغاية 30 حزيران/ يونيو الماضي، بلغت على اسياسيل أكثر من 55 مليار دينار.

فيما بلغت ديون زين العراق، أكثر من 100 مليار دينار، بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين دولار.

وكانت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، كشفت الاسبوع الماضي، أن إيرادات أسياسيل في عام 2024 بلغت 2 تريليون دينار، أما شركة زين عراق فقد بلغت إيراداتها في السنة المذكورة مليار ونص دولار.