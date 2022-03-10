وثيقة .. حظر نقل الدواجن ومنتجاتها من إقليم كوردستان إلى باقي محافظات العراق

شفق نيوز/ وجّه وزير الزراعة في الحكومة الاتحادية محمد كريم الخفاجي، بحظر حركة نقل الدواجن ومنتجاتها من إقليم كوردستان إلى باقي مناطق ومدن العراق.

ووفقا لكتاب رسمي مذيل بتوقيع الوزير، ومعنون إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والصادر بتاريخ الثامن من شهر آذار/ مارس الجاري، فقد تم فيه إرفاق جدول يحتوي على تصنيف لحركة نقل حمولات الدواجن ومنتجاتها (بيض المائدة، بيض التفقيس، الدجاج الحي، الدجاج الكامل المجزور الطازج أو المجمد، مقطعات الدجاج، الأفراخ بعمر يوم واحد لغرض التربية، مصنعات الدجاج)، وحسب مصادر إنتاجها، وتوريدها والضوابط المعتمدة بشأنها.

وأشار الخفاجي في كتابه إلى أن "المواد المذكورة لا يُسمح بحركة نقلها من إقليم كوردستان إلى باقي محافظات العراق وإلى إشعار آخر".