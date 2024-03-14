وثيقة.. المالية العراقية تستحدث دائرة لـ"التدقيق والرقابة" وهذه أقسامها وأهدافها

شفق نيوز/ قررت وزارة المالية العراقية، يوم الخميس، استحداث دائرة "التدقيق والرقابة الداخلية"، يكون ارتباطها بالوزير مباشرة.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن "من أهم مهام الدائرة هو متابعة المصروفات والأموال التي يتم إنفاقها في كل دائرة من دوائر الوزارة بالإضافة الى المهام الرقابية الاخرى في كل دائرة والشكاوى والبلاغات عن حالات فساد وشبهات".

وحصلت وكالة شفق نيوز، على أمر وزاري مذيل بتوقيع وزيرة المالية طيف سامي يتضمن استحداث الدائرة.

ووفقاً للأمر الوزاري فأن الدائرة تتكون من 5 أقسام هي (قسم الرقابة وقسم التدقيق وقسم الشكاوى وقسم البلاغات وقسم التحقيقات".

ويشير الأمر إلى أن "اقسام التدقيق والرقابة الداخلية في التشكيلات التابعة للوزارة سترتبط بدائرة التدقيق والرقابة الداخلية ولا يجوز نقل او تنسيب او مساءلة أي موظف فيها إلا بموافقة مدير الدائرة".