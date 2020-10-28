وثيقة.. المالية البرلمانية تخاطب الكاظمي لـ"الاستغناء" عن تشريع قانون الاقتراض

شفق نيوز/ خاطب رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، يوم الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي (قانون الاقتراض).

وقال الجبوري في كتاب رسمي موجه للكاظمي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، تعقيبا على تصريح المتحدث الرسمي بإسم الحكومة أحمد ملا طلال في المؤتمر الصحفي أمس الثلاثاء، والذي أشار من خلاله إلى وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقديةلتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على مشروع قانون العجز المالي، "أرجو بيان رأيكم بصدد الاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي ليتسنى التركيز علىالإصلاحات الاقتصادية المنشودة".

وعزا الجبوري مطالبته بإلغاء القانون إلى "وجود إمكانية لتغطية الرواتب دون الحاجة الى تشريع قانون تمويل العجز، وتحميل الدولة أعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي".

واستبعدت الحكومة العراقية امس الثلاثاء أن يقوم البرلمان برفض قانون الاقتراض بل قد يعمد إلى خفض نسبة الاقتراض لتمويل العجز في ميزانية البلاد.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، رداً على سؤال وكالة شفق نيوز في مؤتمر صحفي عقب الأسبوعية للحكومة.

وطرح مراسلنا سؤالاً مفاده "ما هي الخطة الحكومية لتمويل العجز فيما إذا رفض البرلمان تمرير مشروع قانون الاقتراض؟".

واجاب ملا طلال قائلا، "طرحت نفس السؤال على وزير المالية (علي علاوي) خلال الجولة الأوروبية، إذ توقع الوزير أن يقوم البرلمان البرلمان بخفض نسبة الإقراض" وليس رفض المشروع بالكامل.

وأشار إلى أن "الحكومة قادرة على تأمين رواتب الموظفين"، مضيفاً أن "مضاعفه الإيرادات الخاصة مهم جداً، وأن نسبة الاعتماد على النفط كبيرة جداً، وهذا خطأ".