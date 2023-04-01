وثيقة .. العراق يحظر القمح المستورد مؤقتاً

شفق نيوز/ قررت الشركة العامة لتجارة الحبوب إحدى تشكيلات وزارة التجارة العراقية، منع إدخال القمح المستورد إلى البلاد اعتبارا من تاريخ اليوم السبت الأول من شهر نيسان/أبريل الجاري ولغاية انتهاء الموسم التسويقي الحالي للمزارعين المحليين.

ووجهت الشركة العامة لتجارة الحبوب كتابا رسميا الى قيادة العمليات المشتركة/غرفة إدارة الأزمات مذيل بتوقيع المدير العام للشركة وكالة حيدر نوري الكرعاوي طالبت فيه بمنع دخول الشاحنات المحملة عبر جميع المنافذ الحدودية.

و أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، يوم الخميس 23 من شهر آذار/مارس الماضي، تحديد 850 ألف دينار سعر تسلم محصول القمح للموسم الزراعي الحالي على أن يكون موعد تسليم المبالغ للمزارعين في مدة أقصاها أسبوعين.