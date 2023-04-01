وثيقة .. العراق يحظر القمح المستورد مؤقتاً

2023-04-01T08:31:11.000000Z

شفق نيوز/ قررت الشركة العامة لتجارة الحبوب إحدى تشكيلات وزارة التجارة العراقية، منع إدخال القمح المستورد إلى البلاد اعتبارا من تاريخ اليوم السبت الأول من شهر نيسان/أبريل الجاري ولغاية انتهاء الموسم التسويقي الحالي للمزارعين المحليين.

ووجهت الشركة العامة لتجارة الحبوب كتابا رسميا الى قيادة العمليات المشتركة/غرفة إدارة الأزمات مذيل بتوقيع المدير العام للشركة وكالة حيدر نوري الكرعاوي طالبت فيه بمنع دخول الشاحنات المحملة عبر جميع المنافذ الحدودية.

و أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، يوم الخميس 23 من شهر آذار/مارس الماضي، تحديد 850 ألف دينار سعر تسلم محصول القمح للموسم الزراعي الحالي على أن يكون موعد تسليم المبالغ للمزارعين في مدة أقصاها أسبوعين.

أخبار ذات صلة

Shafaq Live
Shafaq Live
English كوردى عربي
English كوردى عربي
Radio