وثيقة .. الحكومة العراقية توقف استيراد الوقود رسمياً وتقرر تحويل الفائض للتصدير

شفق نيوز - بغداد

قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إيقاف استيراد وقود "البنزين، وزيت الغاز (الكاز)، والنفط الأبيض" وذلك لوصول الإنتاج المحلي منها إلى كميات تزيد على معدلات الاستهلاك المحلي.

جاء ذلك وفقا لكتاب رسمي صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة النفط العراقية، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج تلك الأنواع من الوقود.

وبحسب الكتاب المُذيّل بتوقيع إحسان العوادي مدير مكتب رئيس الوزراء بتاريخ الرابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فإن محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء وجّه بإيقاف الاستيراد لهذه المنتجات النفطية، وعلى وكيل التوزيع، وشركة توزيع المنتجات النفطية ضبط الاستهلاك الداخلي، وتحويل الفائض للتصدير.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم 25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن حكومته وضعت خطة توفر قرابة 10 مليارات دولار لخزينة الدولة من خلال إيقاف استيراد البنزين والمشتقات النفطية بعد تحقيق الاكتفاء في إنتاجها داخل العراق.