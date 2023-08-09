وثيقة .. البنك المركزي العراقي يصدر اربعة توجيهات صارمة لشركات الصرافة بشأن بيع الدولار

شفق نيوز/ أصدر البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، اربعة توجيهات صارمة لشركات الصرافة بشأن بيع الدولار للمسافرين.

وقال البنك في كتاب رسمي وجهه الى شركات الصرافة تحت فئتي (A,B)، وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "انطلاقا من الدور الرقابي والإشرافي للبنك، ولغرض ضبط عمليات البيع النقدي للدولار إلى المسافرين عن طريق المنصة الإلكترونية (FITR) ، نهيب بشركاتكم الالتزام بتنفيذ عمليات بيع الدولار النقدي على وفق التعليمات والضوابط النافذة، والالتزام بمقتضياتها التزاما دقيقا، واستخدامها للغرض المحدد حصرا، وللأشخاص المستحقين بعد التحقق من مستمسكاتهم الأصولية، وسيكون عدم الالتزام بما ورد موجبا لفرض عقوبة حرمان الشركة المخالفة من الدولار، وقد تصل إلى سحب إجازة الشركة".

واضاف ان "البنك المركزي يحتفظ بتسلسلات الأوراق النقدية التي تتسلمها الشركات عبر المصارف، ومن ثم فإن العثور عليها عند المضاربين وغير المرخصين يحمل الشركة التي سربتها مسؤولية ذلك، ويوقعها في مخالفة جسيمة قد تصل عقوبتها إلى سحب إجازة الشركة ، فضلا عن الإجراءات القضائية".

وتابع انه "تم منح الشركات غير المندمجة مهلا طويلة وكافية، وسيكون تاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ الموعد الأخير لتقديم طلبات الاندماج، وسيكون تخصيص حصص الشركات من الدولار النقدي بعد هذا التاريخ مرهونا بتحقيق الاندماج".

وختم البنك، أنه "ابتداء من تاريخ ۲۰۲۳/۸/۸ سيتم إيقاف دخول الشركة إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية في حال ورود (۳) شکاوى بحقها من المواطنين، تثبت صحتها، إلى حين تقديمها آلية أو برنامج لضبط البيع أصوليا يوافق عليها هذا البنك، وفي حال تكرار المخالفة سيمنع هذا البنك الشركة نهائيا من الدخول إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية".