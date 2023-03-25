وثيقة .. البنك المركزي العراقي يسحب إجازة مصرف إسلامي ويعين وصياً عليه

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي العراقي، سحب إجازة مصرف "الود" الإسلامي العراقي لتورطه بسرقة "القرن".

ووفقا لكتاب رسمي مذيل بتوقيع عمار حمد خلف نائب محافظ البنك المركزي والمؤرخ في يوم 19 من شهر آذار/مارس الجاري، فقد تقرر إتخاذ الإجراءات القانونية لسحب إجازة المصرف وتعيين (محمد جواد كريم) كوصي على المصرف.

وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر نهاية العام 2022 امراً بوقف انشطة بنك الود الإسلامي لتورطه بقضية "سرقة القرن".

وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.

وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.