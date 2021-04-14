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وثيقة .. البنك المركزي العراقي يزيد من بيع العملة الأجنبية لتغطية الطلب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-14T09:47:01+0000
وثيقة .. البنك المركزي العراقي يزيد من بيع العملة الأجنبية لتغطية الطلب

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي العراقي زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية. وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، اليوم الاربعاء، صادرة من البنك المركزي وموجهة الى المصارف وشركات الصرافة وشركات التوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية كافة، أنه "لأغراض تلبية الطلبات على العملة الأجنبية ولغرض تحقيق أهداف السياسة النقدية وضمان استقرار سعر الصرف، قرر البنك المركزي العراقي زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية، للجهات أعلاه وتلبيتها بالكامل وكما مبين أدناه:

حصة المصرف 200000 دولار في الأسبوع

- حصة شركة الصرافة الفئة A 1500000 دولار في الأسبوع

- حصة شركة الصرافة الفئة B 500000 دولار في الأسبوع -

حصة شركة الصرافة الفئة C 50000 دولار في الأسبوع

وفي السياق، ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاربعاء، لتسجل اكثر من 199 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة لتصل الى 199 مليوناً 619 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيها 187 مليوناً و 290 ألف دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 186 مليوناً و 5698 الف دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهبت البقية الباقية البالغة 13 مليونا و50 الف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 25 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج و16 مصرفا قاما بالشراء النقدي.

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