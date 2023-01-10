وثيقة .. البنك المركزي العراقي يحدد المستندات المطلوبة لتمويل استيرادات التجار

شفق نيوز/ حدد البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، المستندات المطلوبة لتمويل استيرادات التجار المحليين للسلع الخارجية و بالعملة الصعبة، وتحديداً الدولار الأمريكي.

ووفقا لكتاب صادر عن البنك المركزي، ومذيل بتوقيع عمار حمد خلف نائب المحافظ وكالة، فإنه نظراً لورود العديد من الإستفسارات من قبل المستوردين (التجار) بشأن المستندات التي يتطلب تقديمها لقاء تمويل استيراداتهم عبر المنصة الإلكترونية بواسطة المصارف المشاركة فيها.

وأوضح أن المستندات المطلوبة عند تقديم المصرف لطلب التحويل عبر المنصة الإلكترونية هي القائمة التجارية، ومن ثم بإمكان التاجر أن يُقدم مستندات الشحن للسلع المستوردة خلال الفترة اللاحقة للتحويل.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف قد حث في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التجار العراقيين على التعامل بشكل مباشر مع المصارف المجازة في الحصول على العملة الصعبة.

وكان البنك المركزي العراقي أكد نهاية الشهر الماضي، على مراجعة التجار للمصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها، منوهاً إلى ما صدر عن مجلس الوزراء في قراره المرقم (351) لسنة 2022 بشأن عدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقاً، إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشاكل الترسيم المسبق.

كما أكد أن البنك المركزي مستمر بالعمل على تبسيط إجراءت التحويل الخارجي عبر القنوات الرسمية وبسعر الصرف الرسمي للتجار في ظل انطلاق عمل المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي مع بداية هذا العام. داعياً الجهات الحكومية المختصة الأخرى تسهيل إجراءات التجار بما يضمن الافصاح التام عن جميع المعاملات وضمان سلامتها.