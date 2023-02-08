وثيقة .. البنك المركزي العراقي يحدد التسعيرة الجديدة لبيع وشراء الدولار من 3 جهات

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، اعتماد التسعيرة الجديدة للدولار مقابل الدينار بشكل رسمي، والتي صدّقها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن البنك ومذيل بتوقيع عمار حمد خلف نائب محافظ البنك، وموجّه إلى (المصارف المجازة كافة، وشركات الصرافة المجازة كافة، شركات الدفع الإلكتروني المجازة كافة) فإنه تقرر إعتماد أسعار الصرف للعملة الأجنبية (الدولار) اعتبارا من تاريخ الثامن من شهر شباط الجاري وكالاتي: دينار لكل دولار

1300 سعر شراء الدولار من وزارة المالية وأية جهة أخرى.

1310 سعر بيع الدولار الى المصارف عبر المنصة الالكترونية.

1320 سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية إلى المستفيد النهائي.

وصدّق مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار وفق التسعيرة أعلاها.