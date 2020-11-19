وثائق.. هيئة الاتصالات تخاطب شركات النقال بدفع الديون أو إيقاف الطيف

شفق نيوز/ خاطبت هيئة الإعلام والاتصالات شركات الهاتف النقال في البلاد لدفع الديون المترتبة عليها لصالح الدولة، وبخلاف ذلك فإنها ستوقف الطيف الترددي.

وكان القضاء العراقي قد حكم الأحد بإبطال تجديد رخص شركات الهواتف المحمولة في البلاد، وهي زين للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.

ووفق خطابات رسمية تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن هيئة الإعلام والاتصالات طالبت شركات الهاتف النقال بتسديد الديون المترتبة عليها.

وقالت الهيئة إنه بخلاف ذلك ستقوم بإيقاف الطيف الترددي.

وكان لجنة الخدمات والأعمار النيابية مضر خزعل الازيرجاوي، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، قبل أيام، بأن "شركات الهواتف عليها مستحقات مالية للدولة تبلغ أكثر من 650 مليون دولار".

وكانت السلطات العراقية قد جددت رخصة الهواتف المحمولة لمدة 5 سنوات في 9 تموز/يوليو الماضي على أن تدفع الشركات 50 بالمائة من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة، إلا أنه واجه اعتراضات برلمانية.

ويشكو عراقيون، بمن فيهم نواب في البرلمان، من سوء خدمات شركات الهواتف النقالة وارتفاع أسعار خدماتها.