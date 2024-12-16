وثائق.. المركزي العراقي يعاقب 49 شركة متورطة بـ"غسل الأموال" ويحذر من أخرى وهمية

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي العراقي، يوم الإثنين، معاقبة 49 شركة متورطة بـ"غسل الأموال"، كما حذر من شركات وهمية للتداول والاستثمار.

ووجه البنك المصارف بعدم السماح للشركات الـ49 المعاقبة من الدخول في قنوات التحويل المالي الخارجي".

وفي السياق، حذر البنك المركزي المواطنين من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك، ويبين البنك أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـ (الأسهم والمعادن والعملات المشفرة)، لافتاً إلى "اتخاذه كافة الإجراءات القانونية بحق مثل هذه الشركات الوهمية".

وأشار البنك إلى أن "بعض الصفحات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أسماء شركات وهمية تستغل اسم البنك المركزي وتدعي بأنها شركات لتداول عراقية رسمية مرخصة من قبله لغرض الاستثمار والتداول في العملات الرقمية والأسهم والذهب والنفط من خلال بثها لفيديوهات ومنشورات وهمية ويتم سحب الأرباح من خلال المَحافظ أو يتم تسليمها للأشخاص بحسب ادعائهم، منوهاً إلى أن تلك الشركات تدعي وجود فروع لها في محافظات كركوك والموصل وأربيل والسليمانية".

وشدد البنك، على ضرورة، "اتخاذ ضحايا هذه الشركات الوهمية، الإجراءات القانونية بحقهم وتبليغ الجهات المعنية بذلك داعيا، الجمهور قبل قيامهم بأي عملية تحويل إلى الاطلاع على أسماء المؤسسات المالية غير المصرفية والمرخصة من قبله والمنشورة على موقعه الرسمي".