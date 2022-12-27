وثائق .. المالية العراقية توقف التعيينات والنقل والعلاوات لحين إقرار موازنة 2023

شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء ، التعليمات الخاصة بصلاحية الصرف في الوزارات والجهات غير المرتبطة .

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنه استناداً للصلاحيات المخولة لوزارة المالية بموجب أحكام المادة (13 - اولاََ) من الفصل الثالث من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( 6) لسنة 2019 المعدل .

وقررت الوزارة أيضا "ايقاف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2023 وان تنظيم الأمور المالية والقانونية سيكون وفق نسبة الصرف 12/1 لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023".