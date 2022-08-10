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وثائق .. القضاء يُصدّق تنازل شركة عشتار عن تعويض 600 مليون دولار من مصرف الرافدين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-10T09:51:17+0000
وثائق .. القضاء يُصدّق تنازل شركة عشتار عن تعويض 600 مليون دولار من مصرف الرافدين

شفق نيوز/ صدّقت محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية، يوم الأربعاء، تنازل شركة بوابة عشتار عن حقها في الحصول على تعويض مالي مقداره 600 مليون دولار أمريكي من مصرف الرافدين عن فسخ عقد بين الجانبين عن إصدار وإدارة البطاقات للدفع والتحصيل الإلكتروني.

و قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا هيئة النزاهة، في وقت سابق من اليوم استقدام مسؤولين في مصرف الرافدين على خلفية بخصوص توقيع عقد شركة بوابة عشتار.

وكانت "شركة عشتار للدفع الإلكتروني غرمت مصرف الرافدين الحكومي 600 مليون دولار بعد أن رفعت دعوى قضائية الى المحكمة المختصة.

وقررت إدارة مصرف الرافدين أول أمس الأثنين الطعن بقرار الحكم الصادر ضد المصرف.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة في يوم الثامن من شهر آب الجاري، تنازل شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال عن الدعوى المقامة ضد مصرف الرافدين.

يشار الى أن وزير المالية العراقي علي علاوي قرر في 9 / 3 / 2021 إحالة مدير مصرف الرافدين على التحقيق وسحب يده بسبب توقيعه على مشروع "بوابة عشتار" للدفع الإلكتروني التي هي غير مستوفية للشروط والقوانين الخاصة بالتعاقدات.

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