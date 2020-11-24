وثائق .. العراق يفاتح الصين بشأن مشروع ميناء الفاو

شفق نيوز/ خاطبت وزارة الخارجية العراقية، سفارة دولة الصين الشعبية في بغداد للاستعلام عن شركة صينية الجنسية راغبة في تنفيذ مشروع ميناء الفاو في محافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد.

واعلنت وزارة النقل العراقية، مؤخرا، أن شركة "دايو" الكورية الجنوبية تراجعت عن اتفاقها الأولي لبناء ميناء الفاو في البصرة، عازية السبب إلى مطالبة الشركة بمبالغ إضافية للمضي في المشروع.

وميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة. تبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليار يورو وتقدر طاقة الميناء المقدرة 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم.

ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.

وأثارت قضية ميناء الفاو الكبير، والتلكؤ في اكماله جدلاً، واتهم نواب حكومات متعاقبة بعقد صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ تلك الدول.

كما شهد المشروع بعض التلكؤ عقب "انتحار" المدير الفني لشركة دايو الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، لأسباب غامضة.