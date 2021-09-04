أوبك: 44 ألف برميل الزيادة المقررة للعراق لانتاجه النفطي

شفق نيوز/ أعلنت منظمة أوبك ان حصة الإنتاج النفطي الخاص بالعراق حدد بمقدار 44 ألف خلال شهر تشرين الاول المقبل بعد اتفاق اوبك + على زيادة 400 ألف برميل يوميا خلال الشهر المقبل.

وذكرت المنظمة في جدولا لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر تشرين الاول حددت بـ 4.149 ملايين برميل يوميا بزيادة مقدارها 44 ألف برميل يوميا عن شهر أيلول وبزيادة بمقدار 88 ألف برميل يوميا عن شهر آب الماضي".

واضافت انه "حدد انتاج كلا من السعودية وروسيا، بما يزيد قليلًا على 9.8 ملايين برميل يوميًا، خلال شهر تشرين الأول، أي بزيادة نحو 100 ألف برميل يوميًا عن شهر أيلول الحالي، كما ارتفعت حصة إنتاج الإمارات بمقدار 30 ألف برميل يوميًا، لتسجل 2.825 مليون برميل يوميًا خلال الشهر المقبل".

واشارت الى ان "حصة منظمة اوبك من الزيادة المقررة البالغة 400 الف برميل يوميا في تشرين الاول ستبلغ 254 الف برميل في حين ستبلغ حصة الدول المتحالفة مع اوبك 146 الف برميل يوميا".

واتفقت منظمة اوبك + خلال اجتماعها الأسبوع الماضي على زيادة انتاجها النفطي بمقدار 400 الف برميل يوميا .