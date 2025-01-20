أوبك 2024.. العراق سادساً في قائمة أغلى أسعار خامات النفط العربية

شفق نيوز/ أظهرت بيانات منظمة "أوبك" في تقريرها الشهري، أن العراق جاء في المرتبة السادسة ضمن قائمة أغلى أسعار خامات النفط العربية في أوبك لعام 2024، حيث بلغ معدل سعر البرميل المصدر 78.37 دولارا.

واحتل مزيج الصحراء الجزائري المركز الأول، إذ بلغ سعر البرميل المصدر 81.73 دولارا، يليه خام العربي الخفيف السعودي بمعدل 81.49 دولارا للبرميل.

وجاء خام الكويتي في المركز الثالث بسعر 80.65 دولارا للبرميل، ثم خام مربان الإماراتي في المركز الرابع بمعدل 79.73 دولارا للبرميل.

أما خام السدر الليبي فقد احتل المركز الخامس بمعدل 79.72 دولارا للبرميل.

وأفادت أوبك أن متوسط أسعار خامات النفط العربية في عام 2024 شهد انخفاضًا إلى 79.89 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ 82.95 دولارًا للبرميل في عام 2023.