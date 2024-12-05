"أوبك+" يؤجل زيادة إنتاج النفط إلى نيسان 2025

شفق نيوز/ أعلن تحالف "أوبك+"، يوم الخميس، تأجيل زيادة إنتاج النفط، التي كانت مقررة مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل/نيسان 2025، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، لتجنب تراجع كبير في الأسعار في سوق عالمية مغرقة بالخام.

وذكر التحالف في بيان له أن مجموعة "أوبك+" التي تشمل دول منظمة أوبك وحلفاؤها الذين أبرزهم روسيا "ستمدد تعديلاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حتى نهاية مارس/آذار 2025".

وأضاف أن هذه التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل سيتم إعادتها للأسواق بشكل تدريجي على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026، "لدعم استقرار السوق"، مردفاً: "يمكن إيقاف هذه الزيادة الشهرية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق".

وكان من المقرر أن يبدأ التحالف زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في يناير المقبل، وبحسب القرار الصادر اليوم فإن هذه الزيادات ستبدأ في أبريل/نيسان المقبل.

كما قررت دول التحالف تمديد التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا والتي تم الإعلان عنها في أبريل/نيسان 2023، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026، بدلا من نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025.