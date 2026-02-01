"أوبك+" يلتزم بتعليق الزيادة التدريجية بإنتاج النفط

شفق نيوز- متابعة

قرر تحالف "أوبك+"، يوم الأحد، الإبقاء على تعليق الزيادة التدريجية في إنتاج النفط حتى نهاية آذار/ مارس المقبل بسبب التقلبات الموسمية.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في بيان، إن الدول الثماني في التحالف "أكدت على الالتزام بقرارها الصادر في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 بتعليق الزيادة التدريجية في الإنتاج في آذار/ مارس 2026 بسبب التقلبات الموسمية".

وأضافت أن تحالف "أوبك+" علق رفع سقف الإنتاج للفترة من كانون الثاني/ يناير الماضي إلى آذار/ مارس المقبل، وأن الاجتماع المقبل لدول "أوبك+" سيعقد في الأول من آذار/ مارس 2026.

وأعلن تحالف "أوبك+"، يوم 4 كانون الثاني/ يناير الماضي، أن الدول الثماني الأعضاء المشاركة في الاتفاق، وهي العراق وروسيا والسعودية والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، قررت الإبقاء على تجميد الحد الأقصى لإنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026 عند مستويات كانون الأول/ ديسمبر 2025.

وذكرت المنظمة أن الدول الثماني جددت تأكيد قرارها الصادر في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، القاضي بتعليق زيادات الإنتاج خلال شهري فبراير/ شباط وآذار/ مارس 2026، في ضوء العوامل الموسمية المؤثرة على السوق.

وأضافت أن الاجتماع المقبل لتحالف "أوبك+" من المقرر عقده في الأول من فبراير/ شباط 2026، وفقا لبيان لـ"أوبك".