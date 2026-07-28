"أوبك+" يعلق زيادة الإنتاج النفطي بعد أيلول

شفق نيوز- متابعة

كشفت مصادر في مجال الطاقة، يوم الثلاثاء، أن تحالف "أوبك+" سيعلق الزيادات التدريجية في إنتاج النفط بعد أيلول/ سبتمبر وحتى نهاية عام 2026.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر قولهم، إن تعليق زيادة الإنتاج يأتي لحاجة التحالف إلى إجراء المزيد من المحادثات قبل اتخاذ قرار بشأن حصص الإنتاج لعام ‌2027.

وبينت أن هذا التوقف سيمثل نهاية زيادات في الإنتاج على مدار عدة أشهر لم تتحقق في الواقع إلى حد كبير بعدما أجبرت الحرب الإيرانية الأعضاء من الشرق الأوسط على خفض صادراتهم.

وقد يختبر النقاش حول حصص العام المقبل تماسك التحالف مع سعي بعض الأعضاء إلى رفع الأهداف، بينما تتوقع مؤسسات منها وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز العرض الطلب.

وكانت الدول السبع الرئيسية في "أوبك بلس"، وهي العراق والسعودية وروسيا والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عُمان، قد قررت رفع مستويات إنتاجها خلال الفترة من نيسان/ أبريل إلى آب/ أغسطس 2026 بمقدار 958 ألف برميل يومياً.

ومن المتوقع أن تتجه الدول السبع خلال اجتماعها المقرر في الثاني من آب/ أغسطس المقبل للموافقة على زيادة إضافية في مستويات الإنتاج المستهدفة خلال أيلول/ سبتمبر المقبل.