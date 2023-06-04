"أوبك+" يتوصل لمستوى جديد لإنتاج النفط

شفق نيوز/ أظهر بيان رسمي صادر عن أوبك، أن تحالف أوبك بلس، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء وعلى رأسها روسيا، قد اتفقوا على مستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024 وحتى نهاية 2024.

وبحسب حسابات رويترز، فإن "أوبك+" يكون قد خفض إنتاجه النفطي لعام 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، بالمقارنة مع مستويات الإنتاج الحالية.

وذكر البيان، أن روسيا وأنغولا ونيجيريا ستشهد خفضا كبيرا في إنتاج النفط المستهدف في 2024.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

كما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن وزارة الطاقة قولها إنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، مشيرة إلى أن هذا الخفض الطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 يونيو 2023.

وذكر البيان أن الاجتماع المقبل لأوبك+ سيعقد في 26 نوفمبر في فيينا