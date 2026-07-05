أوبك+ يتجه لزيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً في آب

شفق نيوز- متابعة

أفاد مصدر مطلع على مفاوضات تحالف "أوبك+"، يوم الأحد، بأن المجموعة وافقت مبدئياً على رفع أهداف إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً خلال شهر آب/أغسطس المقبل، وذلك قبيل الاجتماع الرسمي المقرر عقده في وقت لاحق اليوم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر، أن الاتفاق المبدئي يقضي بزيادة حصص الإنتاج بواقع 188 ألف برميل يومياً، في إطار سياسة التحالف الخاصة بإدارة مستويات الإمدادات في الأسواق العالمية.

وأكد مصدران آخران للوكالة أن من المرجح إقرار هذه الزيادة بشكل رسمي خلال اجتماع "أوبك+"، الذي يترقب المستثمرون مخرجاته لتقييم انعكاساته على أسعار النفط والأسواق العالمية.

وتواجه سياسة خفض الإنتاج لمنظمة أوبك اعتراضات بغداد، إذ لوحت وزارة النفط العراقية بالانسحاب من المنظمة في حال عدم زيادة مستوى الإنتاج المخصص للعراق، بما يتلاءم مع قدراته الإنتاجية واحتياجاته المستقبلية.

وكانت مصادر حكومية قد كشفت لوكالة شفق نيوز، أن العراق يدرس خيارات لزيادة صادراته النفطية بما يتجاوز السقوف الإنتاجية التي تحددها منظمة أوبك، لتعويض تراجع الصادرات خلال الفترة الماضية.