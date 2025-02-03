"أوبك+" يبقي تخفيضات إنتاج النفط حتى نيسان المقبل

شفق نيوز/ قررت اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+"، مساء اليوم الاثنين، الإبقاء على سياسة إنتاج النفط بدون تغيير، وذلك عقب اجتماع مندوبي الدول الأعضاء في فيينا.

وبحسب بيان للجنة فإن هذا يمثل أول قرار للتحالف بعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم تنصيبه، منظمة "أوبك" والسعودية تحديداً، بخفض أسعار الخام.

وكان التحالف، باجتماعه الأخير مطلع كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، أرجأ زيادة إنتاجه النفطي لمدة ثلاثة أشهر حتى نيسان/ أبريل 2025، واليوم أكد عدم إعادة إمدادات الخام الواقعة ضمن التخفيضات الطوعية إلى السوق قبل هذا التاريخ، على أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأعضاء "أوبك+" في الخامس من نيسان/ أبريل لمناقشة المعطيات واتخاذ الخطوات اللازمة.

كما كشف البيان عن استبدال "أوبك+" المصادر الثانوية المستخدمة لتقييم مدى امتثال البلدان المشاركة في إعلان التفاهم بسقف الإنتاج، اعتباراً من 1 شباط/ فبراير الجاري.