"أوبك": نمو الطلب على النفط سيظل قويًا على مدى 25 عاماً

شفق نيوز/ توقع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، بأن نمو الطلب على النفط سيظل قويًا على مدى عقدين ونصف العقد مع زيادة عدد سكان العالم.

وتتوقع المنظمة زيادة 24% في احتياجات العالم من الطاقة بداية من الآن وحتى عام 2050، على أن يتجاوز الطلب على النفط 120 مليون برميل يوميًا خلال تلك الفترة.

وتتماشى هذه التقديرات مع توقعات النفط العالمية لعام 2024 الصادرة عن أوبك.

وقال الغيص خلال مشاركته في معرض الطاقة العالمي في كالجاري بإقليم ألبرتا الكندي إنه "لا توجد ذروة في الطلب على النفط تلوح في الأفق".

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها قطاع النفط الكندي لزيادة الإنتاج في السنوات القليلة الماضية أثارت إعجاب "أوبك".

وحققت كندا إنتاجًا قياسيًا من الخام في عام 2024، حيث أدى استكمال توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن إلى تعزيز قدرة شركات النفط على توصيل منتجاتها إلى السوق.

وبدأت أوبك إلغاء تخفيضات إنتاجها بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في البداية، إذ رفعت إنتاجها 411 ألف برميل يوميًا في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.

وتابع الغيص القول إن أوبك رحبت بمعارضة في الآونة الأخيرة لما وصفها بالأهداف المناخية غير الواقعية، مشددًا على ضرورة خفض الانبعاثات ولكن دون التحيز ضد مصادر معينة للطاقة.

وقال الأمين العام للمنظمة، إن الحكومات والشركات يجب أن تبحث بدلًا من ذلك عن طرق لتقليل الانبعاثات من النفط والغاز من خلال تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه.