"أوبك": نمو الطلب العالمي على النفط 800 ألف برميل يومياً في 2026

شفق نيوز- متابعة

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الاثنين، أن توقعات نمو الاقتصاد العالمي بقيت مستقرة، فيما تواصل أسواق الخام مواجهة ضغوط انخفاض الأسعار خلال حزيران/ يونيو الماضي بفعل تراجع المراكز المضاربية وتحسن توقعات الإمدادات.

وبحسب التقرير الشهري للمنظمة لشهر حزيران/ يوليو 2026، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد انخفضت قيمة سلة "أوبك" المرجعية خلال حزيران/ يونيو الماضي بمقدار 24.80 دولاراً للبرميل على أساس شهري، لتسجل متوسطاً بلغ 89.75 دولاراً للبرميل.

وأشارت إلى تراجع خام برنت بمقدار 19.28 دولاراً إلى 84.43 دولاراً للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط "WTI" بمقدار 16.72 دولاراً إلى 81.79 دولاراً للبرميل.

وفي جانب الاقتصاد العالمي، أبقت "أوبك" توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي عند 3.1% للعام الحالي، و3.2% للعام المقبل، مع توقع نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.2% في العام الحالي، و2% في العام المقبل، ومنطقة اليورو بنسبة 1% و1.2% على التوالي.

وبشأن الطلب العالمي على النفط، توقعت "أوبك" نمو الطلب بمقدار 800 ألف برميل يومياً خلال عام 2026 مقارنة بالعام السابق، بعد تعديل طفيف بالخفض عن تقديرات الشهر الماضي، على أن يرتفع النمو إلى نحو 1.9 مليون برميل يومياً في عام 2027.

وبينت "أوبك" أن زيادة توقعات توفر الإمدادات وارتفاع صادرات الشرق الأوسط خففت المخاوف بشأن شح المعروض، في حين تعرض خام غرب تكساس لضغوط نتيجة ضعف الطلب على الصادرات وتراجع فرص المراجحة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.