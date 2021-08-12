أوبك: متوسط أسعار سلتها بلغ 73.53 دولارا في تموز

شفق نيوز/ اعلنت منظمة أوبك، يوم الخميس، ان متوسط سلتها بلغ 73.53 في تموز، مبينة أنه من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 3.3 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي.

وقالت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "الأسعار الفورية للنفط الخام ارتفعت في تموز، شهريًا، نتيجة لأساسيات السوق المادية وتراجع مخزونات النفط"، مبينة ان "متوسط سلة أوبك المرجعية بلغ 73.53 دولار برميل تموز، مما يمثل زيادة قدرها 1.64 دولار أمريكي ، أو 2.3٪ ، شهريًا ، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018".

واضافت ان "خام برنت ارتفع بمقدار 88 سنتًا أو 1.2٪ شهريًا إلى متوسط 74.29 دولارًا أمريكيًا للبرميل في تموز، بينما ارتفع خام غرب نيويورك بمقدار 1.08 دولار أمريكي أو 1.5٪، بمتوسط 72.43 دولار/ برميل".

واشارت الى انه "تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي العالمي لكل من 2021 و 2022 بنسبة 0.1 نقطة مئوية، وبالتالي النمو سيكون في عام 2021 بنسبة 5.6٪ ، بينما من المتوقع أن يبلغ يبلغ النمو في 2022 حوالي 4.2٪ ، مشيرة الى انه ومع ذلك، فإن التوقعات العالمية لا يزال النمو يتأثر بالشكوك، بما في ذلك انتشار متغيرات COVID-19 ووتيرة طرح اللقاح في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، مستويات الديون السيادية في العديد من المناطق ، جنبا إلى جنب مع التضخم".

ولفتت الى انه "لا يزال الطلب على النفط يقدر بـ زيادة بنحو 6 مليون برميل في اليوم بمتوسط 96.6 مليون برميل في اليوم ، وانه لايزال من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 3.3 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي".