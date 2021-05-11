أوبك: متوسط أسعار المنظمة بلغت 63.24 دولار للبرميل في نيسان الماضي

شفق نيوز/ أعلنت منظمة أوبك، يوم الثلاثاء، ان متوسط أسعار المنظمة بلغت 63.24 دولار للبرميل الواحد في نيسان الماضي، متوقعة ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي الى 5.5 % في عام 2021.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري لها واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "متوسط أسعار سلة أوبك لشهر نيسان بلغت 63.242 دولار للبرميل الواحد متراجعا 1.32 دولار عن الشهر الذي سبقه لكن ظل بالقرب من سعره.

واضافت انه من المتوقع "ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي والذي تم تعديله بمقدار 0.1 بالمئة ليصل الى 5.5 بالمئة، يأتي بعد انكماش بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي مقدّر للاقتصاد العالمي في عام 2020.

واشارت الى ان "الاقتصاد العالمي لا يزال النمو فيه لعام 2021 محفوفًا بالشكوك بما في ذلك، انتشار متغيرات COVID-19 وسرعة طرح اللقاح العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مستويات الديون السيادية في العديد من المناطق تضخمية".

وأوضح التقرير؛ ان "من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 6 مليون برميل في اليوم، دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي ، بمتوسط 96.5 مليون برميل في اليوم، بعدما انخفض بمقدار 9.5 مليون برميل في اليوم عام 2020".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

وتعتبر منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك)، التي تأسست في بغداد عام 1960 بالاتفاق بين خمس دول هي السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا، ويقع مقرها في فينا، من أكبر المنظمات العالمية المشرفة على تنظيم عملية تصدير النفط وتحديد أسعاره، وتضم في عضويتها حاليا 12 دولة مصدرة للنفط، تمتلك بمجموعها ما يتراوح بين ثلثي وثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي النفطي.