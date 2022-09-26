"أوبك+" أمام امتحان العقوبات الأوروبية على الخام الروسي

شفق نيوز/ رجح الخبير النفطي العراقي، محمد الحسني، يوم الاثنين، أن تحالف "أوبك+" سينقذ الأسعار إذا اتفق على تخفيض كبير للإنتاج.

وقال الحسني لوكالة شفق نيوز "التحالف بإمكانه إنقاذ أسعار النفط في حال اتفقوا على خفض كبير لإنتاجهم النفطي خلال اجتماعهم المقبل المقرر في 5 تشرين الاول المقبل".

وبين ان "تخفيض الإنتاج قليلا لن يؤثر على الأسعار باعتبار أن دول المنظمة لم تصل بالأساس لإنتاجها المحدد مسبقا".

واضاف ان "أسعار النفط قد ترتفع مرة اخرى خاصة إذا أثرت عقوبات الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسية بقوة"، مستدركا ان "الأسعار ربما تستمر بنفس السهولة في طريقها الهبوطي في حال قوض الركود الطلب بطريقة ضخمة".

يذكر ان اسعار النفط تشهد انخفاضا تدريجيا في اسعارها وبلغت اسعار برنت اليوم الاثنين 85.38 دولارا في حين بلغت اسعار نفط تكساس الامريكي 78.14 دولارا.

وكانت الأعوام الأشد تقلباً لأسعار لنفط هي تلك التي أسفرت فيها أحداث كبرى عن اضطراب في الأسواق، ومنها الغزو الروسي لأوكرانيا والتهديد بتوقيع عقوبات على صادراتها النفطية، والتعافي عقب وباء فيروس كورونا في قطاع السفر عبر مناطق كثيرة حول العالم، وعمليات الإغلاق المفروضة كجزء من سياسة الصين "صفر كوفيد"، وحالياً المخاوف التي تلوح في الأفق من الركود في أمريكا الشمالية وأوروبا إلى حدوث اضطراب للأسواق في 2022.