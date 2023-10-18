"أوبك" لا تخطط لفرض حظر نفطي على إسرائيل

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الأربعاء، بأن منظمة "أوبك" لا تخطط لعقد اجتماع استثنائي أو فرض حظر نفطي فوري على إسرائيل بعد الدعوة وجهتها إيران بهذا الصدد.

ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط، قولهم إن المنظمة لم تضع ضمن أجندتها خطة لمقاطعة إسرائيل، وفقاً لموقع "RT عربية" الروسي.

وفي وقت سابق اليوم، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدول الإسلامية إلى "فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني".

كذلك أشار وزير الخارجية الإيراني إلى ضرورة "طرد سفراء النظام المجرم من الدول التي لها علاقات معه".

وجاءت الدعوة بعد الضربة الصاروخية الإسرائيلية على مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 500 قتيل ومئات المصابين.