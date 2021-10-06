أوبك: حصة إنتاج العراق تبلغ 4.193 مليون برميل يوميا في نوفمبر

شفق نيوز/ اعلنت منظمة اوبك ان حصة الإنتاج النفطي الخاص بالعراق حدد بمقدار 4.193 مليون برميل يوميا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بعد اتفاق اوبك+ على زيادة 400 الف برميل يوميا .

وذكرت المنظمة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر تشرين الثاني حددت بـ 4.193 مليون برميل يوميا بزيادة مقدارها 44 الف برميل يوميا عن شهر تشرين الاول البالغ 4.149 مليون برميل يوميا وبزيادة بمقدار 88 الف برميل يوميا عن شهر ايلول الماضي".

واضافت انه "حدد انتاج كلا من السعودية وروسيا، بانتاج 9.913 مليون برميل يوميًا، خلال شهر تشرين الثاني، أي بزيادة نحو 100 ألف برميل يوميًا عن شهر تشرين الاول الحالي، كما ارتفعت حصة إنتاج الإمارات بمقدار 30 ألف برميل يوميًا، لتصل 2.855 مليون برميل يوميًا خلال الشهر المقبل".

واشارت الى ان "حصة منظمة اوبك من الزيادة المقررة البالغة 400 الف برميل يوميا في تشرين الثاني ستبلغ 253 الف برميل لتصل الى 24.048 مليون برميل يوميا في حين ستبلغ حصة الدول المتحالفة مع اوبك 146 الف برميل يوميا لتصل الى 13.894 مليون برميل يوميا".

واتفقت منظمة اوبك+ خلال اجتماعها يوم الاثنين الماضي على زيادة انتاجها النفطي بمقدار 400 الف برميل يوميا وفق الجدول المتفق عليه مسبقا .