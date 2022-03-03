أوبك: حصة العراق من النفط لشهر نيسان ستبلغ 4.414 مليون برميل يوميا

شفق نيوز/ أعلنت منظمة اوبك ان حصة الإنتاج النفطي الخاص بالعراق ستبلغ 4.414 مليون برميل يوميا خلال شهر نيسان المقبل بعد اتفاق اوبك+ على زيادة 400 ألف برميل يوميا.

وذكرت المنظمة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر نيسان حددت بـ 4.414 مليون برميل يوميا بزيادة مقدارها 44 ألف برميل يوميا عن شهر آذار البالغ 4.370 مليون برميل يوميا وبزيادة بمقدار 89 ألف برميل يوميا عن شهر شباط الماضي، مبينة أن "العراق جاء ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية وثالث أكبر منتج في منظمة أوبك + بعد السعودية وروسيا".

واضافت ان "انتاج كلا من السعودية وروسيا، حدد بـ 10.436 مليون برميل يوميًا، خلال شهر نيسان، أي بزيادة نحو 105 ألف برميل يوميًا عن شهر اذار الحالي، كما ارتفعت حصة إنتاج الإمارات بمقدار 30 ألف برميل يوميًا، لتصل 3.006 مليون برميل يوميًا خلال الشهر المقبل".

واشارت الى ان "الكويت حدد انتاجها بـ 2666 مليون برميل يوميا، وحدد انتاج الجزائر بـ 1735 مليون برميل يوميا".

واشارت الى ان "حصة منظمة اوبك من الزيادة المقررة في آذار ستبلغ 255 ألف برميل لتصل الى 25.316 مليون برميل يوميا في حين ستبلغ حصة المتحالفين مع أوبك 145 ألف برميل لتصل الى 14.628 مليون برميل يوميا".

واتفقت منظمة أوبك+ خلال اجتماعها يوم أمس الاربعاء على زيادة إنتاجها النفطي بمقدار أكثر من 400 ألف برميل يوميا وفق الجدول المتفق عليه مسبقا.

وواصلت أسعار النفط صعودها، اليوم الخميس، مع ارتفاع خام برنت فوق 117 دولارا للبرميل، حيث أثارت المخاوف من تعطل التجارة ومشكلات الشحن من العقوبات الروسية المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية.