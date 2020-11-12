أوبك: ثلاث دول بينها العراق رفعت إنتاج النفط في أكتوبر

شفق نيوز/ أفادت منظمة أوبك، يوم الخميس، بأن ثلاث دول بينها العراق زادت انتاجها النفطي في تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان " إنتاج الدول الـ13 الأعضاء في منظّمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، ارتفع في تشرين الأوّل الماضي، حيث بلغ في المتوسّط 24.386 مليون برميل يوميًا، بارتفاع 322 ألف برميل يوميًا عن مستويات أيلول 2020 الذي بلغ 24.064".

واضافت ان "الزيادة في إنتاج أوبك جاءت من ليبيا، يليها العراق، ثمّ نيجيريا، يقابلها تخفيض من قبل دول اخرى شملت الامارات وانغولا والكونغو".

واشارت أوبك الى ان "العراق انتج من النفط الخام في شهر تشرين الاول مقدار 3.835 مليون برميل يوميا بارتفاع بلغ 148 الف برميل يوميا عن شهر ايلول الماضي الذي بلغ الانتاج فيه 3.687 مليون برميل يوميا".

وأظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، امس الاربعاء انها تتوقع نمو الطلب على النفط 6.25 مليون برميل يوميا إلى 96.26 مليون برميل يوميا. وذلك أقل 300 ألف برميل عما توقعته قبل شهر.