"أوبك" تؤشر ارتفاعاً بأسعار نفط البصرة المتوسط خلال شهر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط خلال شهر الماضي اكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لمنظمة أوبك.

وجاء في تقرير أوبك الشهري، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 73.8 دولاراً بارتفاع بلغ 77 سنتا وبنسبة 1.1% مقارنة مع 72.31 دولارا لشهر أيلول".

وأوضح التقرير، أن "أسعار خام البصرة المتوسط سجلت خلال العام الحالي 2024 بمعدل سعري بلغ 79.65 دولاراً، بينما سجل في العام الماضي 80.65 دولاراً".

ويصدر العراق النفط الخام لآسيا بنسبة 60%، فيما يصدر لأوروبا بحدود 25% ولأمريكا 15%.