"أوبك+" تؤجل اجتماعها حتى الخامس من الشهر المقبل

شفق نيوز/ ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، يوم الخميس، بأن مجموعة "أوبك+" قررت تأجيل اجتماعها عبر الإنترنت حول إنتاج النفط إلى الخامس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن التأجيل يأتي بعد أن كان من المقرر أن تعقد المجموعة، التي تضم روسيا والسعودية اجتماعها يوم الأحد 1 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وستبحث مجموعة "أوبك+" في الاجتماع ما إذا كانت ستمضي قدماً في خططها للتخلي عن بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية، وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال المندوبون إن المحادثات قد بدأت حول تأجيل هذه الخطوة لعدة أشهر.

وكانت مجموعة "أوبك+" تخطط للتخلي عن تخفيضات إنتاج النفط تدريجياً على مدى عدة أشهر في عامي 2024 و2025، لكن تباطؤ الطلب على الذهب الأسود لدى الصين وفي العالم يدفع المجموعة لتأجيل الخطوة.