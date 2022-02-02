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أوبك+ توافق على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل بدءاً من آذار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-02T13:42:13+0000
أوبك+ توافق على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل بدءاً من آذار

شفق نيوز/ أفاد وكالة "نوفوستي"، يوم الاربعاء، بأن مجموعة "أوبك+" وافقت على زيادة إنتاج النفط في مارس/ اذار المقبل بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

كذلك اتفقت المجموعة على عقد الاجتماع القادم في 2 مارس القادم لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية.

وفي وقت سابق أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في الشهر القادم (مارس / اذار2022).

وسجلت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، ارتفاعا، حيث وصل سعر برميل البترول إلى ما يقرب من 90 دولارا.

وتعتبر الزيادات التي وصل إليها برميل النفط هي الأعلى خلال 7 سنوات.

ووصل برميل البترول تسليم أبريل/ نيسان، إلى 89.50 دولار، وسجّل الخامان قياسيات برنت وغرب تكساس مكاسب بنحو 17 %.

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