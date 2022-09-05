أوبك + توافق على خفض صغير لإنتاج النفط

شفق نيوز/ اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، يوم الاثنين، على خفض طفيف في إنتاج النفط لدعم الأسعار التي تراجعت بفعل مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وسيقوم منتجو النفط بتخفيض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، وهو ما يمثل 0.1٪ فقط من الطلب العالمي، لشهر أكتوبر تشرين الاول، واتفقوا أيضًا على أنهم قد يجتمعون في أي وقت لتعديل الإنتاج قبل الاجتماع التالي المقرر في 5 أكتوبر تشرين الاول.

القرار يحافظ بشكل أساسي على الوضع الراهن حيث أن أوبك كانت تلاحظ تقلبات شديدة في أسعار النفط، متأثرة بعوامل متعددة في كلا الاتجاهين.

وأشارت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الشهر الماضي إلى إمكانية خفض الإنتاج لمعالجة ما تعتبره انخفاضات مبالغ فيها في أسعار النفط.

وانخفض خام برنت القياسي إلى حوالي 95 دولارًا للبرميل من 120 دولارًا في يونيو حزيران بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي وركود في الغرب.

كما تأثرت بفعل زيادة محتملة في الإمدادات من عودة الخام الإيراني إلى السوق إذا تمكنت طهران من إحياء اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

ومن المتوقع أن تضيف إيران مليون برميل يوميا للإمدادات، أو 1٪ من الطلب العالمي، إذا تم تخفيف العقوبات، رغم أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي بدت أقل وضوحا يوم الجمعة.

ومع ذلك، تشير الإشارات من السوق الفعلي إلى أن المعروض لا يزال شحيحًا وأن العديد من دول أوبك تنتج أقل من الأهداف بينما تهدد العقوبات الغربية الجديدة الصادرات الروسية.