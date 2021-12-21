أوبك+ تنتج أقل من الهدف والتزامها يرتفع الى 117 بالمئة

شفق نيوز/ قال مصدران من منظمة اوبك إن التزام أوبك+ بتخفيضات إنتاج النفط ارتفع إلى 117 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني من 116 بالمئة في الشهر السابق، مما يشير إلى أن مستويات الإنتاج لا تزال أقل بكثير من الأهداف المتفق عليها.

وأظهرت بيانات أن التزام دول أوبك العشر المشاركة في تخفيضات الإنتاج بلغ 122 بالمائة، فيما حققت الدول المشاركة من خارج أوبك التزاما بلغ 107 بالمئة، ليكون التزام أوبك+ 117 بالمئة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها عن سوق النفط لشهر ديسمبر/ كانون الأول إن أوبك+ قللت من الهدف لإنتاجية النفط بمقدار 650 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، مقارنة بـ730 ألف برميل يوميًا في أكتوبر/ تشرين الأول.

وتُظهر بيانات أوبك+ استمرار المنتجين في غرب إفريقيا، نيجيريا وأنغولا، في النضال من أجل الضخ إلى الهدف، حيث بلغ التزام أنغولا أعلى مستوياته هذا العام عند حوالي 300٪، انخفض الامتثال النيجيري بنسبة 10 نقاط مئوية على أساس شهري إلى 239٪، حيث زادت البلاد الإنتاج بشكل طفيف.

وفشل البلدان في تحقيق الأهداف في السنوات الأخيرة يأتي بسبب نقص الاستثمار، وقضايا الصيانة المستمرة ونزوح شركات الطاقة الدولية.